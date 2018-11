Med: Ebrd, accordo con Italia per occupazione giovani Egitto

ROMA - "Abbiamo firmato un accordo che prevede sei milioni di euro di contributi dall'Italia per il supporto di un progetto di occupazione giovanile in Egitto. Il primo progetto sarà avviato tra poche settimane entro la fine dell'anno". Lo ha dichiarato Pierre Heilbronn, vicepresidente policy e partnership della Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo, a margine dei Med Dialogues a Roma.

È un'iniziativa "che affronta le problematiche alla base della disoccupazione in molti Paesi della regione. Ci concentreremo sulla formazione professionale. È estremamente importante, per dare ai giovani l'opportunità di trovare un lavoro nelle piccole e medie imprese, la maggioranza del potenziale di occupazione in questi Paesi si trova in queste aziende. Partiamo dall'Egitto ma l'idea è di replicare questo programma in Tunisia, in Marocco, in altri Paesi della regione", ha sottolineato.