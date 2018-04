A Bruxelles presentata edizione 2018 di 'Blue Sea Land'

BRUXELLES - Le eccellenze dei prodotti siciliani protagoniste a Bruxelles per la presentazione della settima edizione di 'Blue Sea Land', l'Expo dei Cluster del Mediterraneo, Africa e Medioriente che si terrà a Mazara del Vallo dal 4 al 7 ottobre 2018. L'avvenimento si e' tenuto in concomitanza del 'Seafood', la piu' importante vetrina mondiale dei prodotti ittici a cui partecipano numerosi imprenditori siciliani.



L'iniziativa è stata promossa dalla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Ue, presente il Rappresentate aggiunto Giovanni Pugliese, dall'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Sicilia e dal Distretto della Pesca e Crescita Blu con il suo presidente Giovanni Tumbiolo. Tra gli eurodeputati presenti Rosa D'Amato (M5S) Salvatore Cicu (FI), Michela Giuffrida (S&D), Remo Sernagiotto (Fi) ed Elisabetta Gardini, capogruppo di Fi al Parlamento europeo. Per il ministero della pesca, il direttore generale Riccardo Rigillo.



Tutti i presenti hanno sottolineato l'importanza di Blue Sea Land che raccoglie la partecipazione di centinaia di rappresentanti diplomatici, politici e del mondo scientifico e rafforzo la cooperazione tra pubblico e privato. L'edizione 2018 sarà dedicata alla bio-economia (il cuore dell'economia circolare), che impiega le risorse biologiche, provenienti dalla terra e dal mare, come input per la produzione energetica, industriale, alimentare. (ANSAmed).