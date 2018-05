Barriere coralline artificiali ripopolano mare di Marsiglia Dieci anni dopo l'immersione dei blocchi torna la biodiversità

(ANSAmed) - Napoli, 23 mag - Quattrocento barriere artificiali immerse dieci anni fa hanno contribuito alla rinascita della biodiversità nelle acque di Marsiglia. E' questo il risultato celebrato nella città francese dal sindaco Jean-Claude Gaudin dopo che i rilevamenti scientifici hanno confermato il ritorno di pesci e vegetazione marina nella zona delle spiagge del Prado che dagli anni '70, con lo sviluppo turistico, aveva subito un fortissimo depauperamento della biodiversità. "Abbiamo ripopolato - ha detto il sindaco di Marsiglia al giornale francese "20 minutes" - l'ambiente marino, le specie sono tre volte più numerose e la biodiversità continua a crescere. Questo ci ha permesso di diventare un riferimento per i gestori e gli sviluppatori di progetti di barriere coralline artificiali". Nel 2007 la città di Marsiglia decise infatti di immergere quasi 30.000 m3 di barriere, la più grande superficie artificiale del Mediterraneo e dell'Europa, investendo 10 milioni di euro: sei per la costruzione e l'installazione delle barriere coralline, e quattro per il costo dell'operazione e gli studi scientifici necessari per monitorare il progetto. Un totale di 401 banchi di varie forme (per adattarsi alle diverse specie) sono stati immersi in 25 metri di profondità tra Corniche e le isole del Fioul e suddivisi in sei "villaggi". "Abbiamo registrato una ripopolazione di specie marine - spiega Dider Réault, assistente al mare e direttore del Parc National des Calanques - più veloce del previsto che ora va tutelata nei prossimi anni. E' anche un'ottima notizia socio-economica per chi vive dal mare. Questa è ovviamente una zona di non pesca per ora, dovrebbe arricchire le altre aree che sono intorno e creare un ecosistema essendo un punto di passaggio tra il parco nazionale delle insenature e il Parco Marino della costa blu".



"Queste scogliere - afferma Thomas Changeux, presidente del consiglio scientifico del Prado Reefs - creano un vero ecosistema simile a quella di un habitat naturale di roccia. E permette il ritorno e la vita delle specie di interesse per la pesca locale".