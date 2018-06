A Napoli primo centro italiano ricerca biotecnologie marine 50 ricercatori lavoreranno su brevetti da organismi marini

(ANSAmed) - Napoli, 1 giu - Nascerà a Napoli nelle prssime settimane il dipertimento di biotecnologie marine d'Italia, emanazione diretta della Stazione Zoologica Anton Dohrn. "In Italia abbiamo competenze e una grande biodiversità marina ma siamo solo 17mi al mondo per brevetti da organismi marini, un dato non all'altezza di una potenza economica del G7", spiega ad ANSAmed Roberto Danovaro, direttore della stazione zoologica partenopea. Il nuovo dipartimento avrà 50 ricercatori assunti con un band che partirà nei prossimi giorni e sarà "internazionale - precisa Danovaro - aperto ai ricercatori italiani e di tutto il mondo che vogliamo vengano a Napoli per fare ricerca concreta, che produca innovazioni da vendere alle aziende. Assumeremo personale tecnico, ricercatori e biotecnologi marini". Tre le linee di ricerca su cui si lavorerà: farmacia del mare, alla ricerca di prodotti utili per la salute umana; cibo e prodotti cosmetici; biotecnologie ambientali come ad esempio gli organismi che possono 'ripulire' il mare. Il progetto nasce nell'ambito del piano triennale di attività dell'ente concordato con Miur che investe a Napoli dieci milioni di euro per avviare il progetto che avrà una sede dedicata in via di individuazione in città. "Con l'ex ministro Fedeli - spiega Danovaro - abbiamo convenuto sull'idea di lanciare l'Italia nel mondo delle tecnologie blu, per dare un punto di riferimento alle tante competenze disperse sul territorio. Oltre ai 50 ricercatori con contratto a tempo indeterminato, parteciperà alla ricerca scientifica un network di cento ricercatori a livello nazionale già coinvolti in un Programma operativo nazionale sulle biotecnologie marine che proprio mercoledì è stato approvato. La novità vera è che in Italia ora c'è una strategia sulla ricerca delle biotecnologie nell'ambito dell'economia blu, cosa non scontata". Il nuovo dipartimento organizzerà anche corsi di specializzazione estiva per universitari e insegnanti, oltre a corsi per bambini. (ANSAmed).