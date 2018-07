Ambiente: Enea, a Roma incontro su cambiamenti climatici Med

ROMA - Gli studi più recenti sull'innalzamento del livello del Mar Mediterraneo legato ai cambiamenti climatici saranno al centro il 5 e 6 luglio prossimi del primo workshop sul tema in Italia, organizzato dall'Enea a Roma, nel corso del quale saranno diffusi anche nuovi dati sulla situazione delle coste italiane più esposte al rischio inondazione. ''Con questo workshop intendiamo principalmente promuovere un approccio multidisciplinare allo studio dell'innalzamento del Mediterraneo, collegando ricerche di oceanografia, geologia, geofisica e scienze costiere applicate'', sottolinea Gianmaria Sannino, responsabile del laboratorio Enea di ''Modellistica climatica e impatti''.

Nel corso dell'incontro, i ricercatori si confronteranno su dati storici delle variazioni del livello del mare, deformazione tettonica, gestione delle aree costiere ed effetto dello scioglimento dei ghiacci sulla circolazione marina e sulla deformazione elastica della crosta terrestre.

L'evento è patrocinato dal Programma mondiale di ricerca sul clima (WCRP - World Climate Research Programme), Alleanza Europea per la Ricerca sul Clima (ECRA) e Istituto Europeo per l'Innovazione e Tecnologia (EIT Climate-KIC), e vedrà la partecipazione di docenti e ricercatori nazionali di Enea, Cnr, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) e da diversi atenei, rappresentanti del ministero dell'Ambiente, nonché dal Massachusetts Institute of Technology.