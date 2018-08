Parco marino-terrestre Cabrera sarà più grande del Med

NAPOLI - Il Parco Nazionale di Cabrera, che comprende una parte delle isole Baleari, sarà ampliato di 80.000 ettari, raggiungendo una superfice totale di 90.000 ettari, che lo renderà il parco più grande del Mediterraneo. Lo ha annunciato il ministro dell'ecologia spagnolo Teresa Ribera nel corso di una visita alle Baleari. Con l'ampliamento, che avverrà al più tardi per la prossima estate, "potremo proteggere zone straordinariamente ricche", ha detto il ministro in dichiarazioni riportate dal Diario de Mallorca, come la scogliera corallina di Fort d'En Moreu o la scarpata Émile Baudot, una scogliera sottomarina di oltre 200 chilometri di estensione. La proposta sarà portata in Consiglio dei Ministri a ottobre. "Sono state superate - ha spiegato Ribera - le resistenze dei pescatori andalusi", sottolineando che l'ampliamento dell'area del parco nazionale porterà anche all'assunzione di nuovo personale per garantire la vigilanza di un parco molto grande.

La decisione di accelerare sull'ampliamento è stata apprezzata dalle associazioni ambientaliste che si aspettano ora uno stop alle attività pericolose per l'ambiente come la prospezione degli idrocarburi e la pesca a strascico.