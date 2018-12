Progetto italo-tunisino per creare un'oasi verde a Tozeur Saranno realizzati siti di compostaggio in comuni governatorato

(ANSAmed) - TUNISI, 7 DIC - L'A.I.C.A, (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale) di Alba, ha lanciato una raccolta fondi volta per finanziare il progetto 'Green Oasis for Tozeur Governorate' che si occuperà della realizzazione di siti di compostaggio in diverse municipalità del governatorato tunisino di Tozeur. Il progetto, già attivo nel comune di Degache (Degueche) dal 2012, verrà esteso ad altri tre comuni del governatorato, Nefta, El Hamma e la stessa Tozeur. Oltre a favorire la sensibilizzazione della popolazione locale alle tematiche ecologiche e lo sviluppo sostenibile attraverso la valorizzazione e tutela dell'ambiente, l'obiettivo è la promozione di una miglior gestione dello spazio pubblico e del territorio e la risoluzione di problemi derivanti dalla desertificazione del suolo. Nel corso del progetto, a Degache si è creata una forte cooperazione con gli enti locali, che hanno individuato un campione di 250 famiglie sulle quali testare il progetto. Le famiglie hanno svolto un test realizzando la raccolta differenziata dei rifiuti secchi e quelli organici.



Contestualmente, è stato scelto il sito dove creare il compostaggio, allestito grazie ad une équipe di lavoratori del posto in collaborazione con alcuni operatori italiani. Dato il successo del progetto, che costituisce l'unico esempio di sito di compostaggio creato nel deserto, Aica e gli enti locali tunisini hanno deciso di estenderlo anche ad altre municipalità del governatorato. "Abbiamo visto che era possibile, instaurando una forte collaborazione con il comune di Degache, attuare azioni concrete usufruendo di spazi inutilizzati, sfruttando al massimo ciò che già c'era (macchinari e luoghi) per far sì che questo progetto partisse", ha detto la presidente di Aica, Emanuela Rosio. A questo proposito, è stato avviato un crowdfunding a cui ognuno potrà contribuire, fino al 14 gennaio, direttamente dalla pagina www.gofundme.com/greenoasis4tozeurgovernorate Per conoscere meglio il progetto è possibile consultare il sito www.envi.info/greenoasisfortozeurgovernorate e le pagine social su Facebook (Green Oasis for Tozeur Governorate), Instagram (enviinfo) e Twitter (@EnviInfo). (ANSAmed).