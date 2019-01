Ambiente: Serbia studia ricompensa per chi fa differenziata

NAPOLI - La Serbia discuterà a breve l'introduzione di un sistema di deposito di materiali da imballaggio di scarto con una ricompensa in denaro o accesso a servizi. Ad annunciarlo è stato il direttore dell'Agenzia serba per la protezione ambientale (Sepa) Filip Radovic: "Stiamo lavorando su uno studio - ha detto all'agenzia serba Beta - per determinare quale tipo di materiale di scarto raccogliere dando una ricompensa a chi lo getta nei siti appositi".

Lo studio sarà la base di una legge che inizialmente dovrebbe ricompensare il deposito di lattine di bibite e imballaggi di pet e determinerà anche la ricompensa che lo stato darà a chi depositerà i rifiuti correttamente.

Le macchine che erogano denaro o altre utilità in cambio di rifiuti riciclati stanno prendendo piede in diverse città del mondo, tra cui Istanbul che ha una popolazione di circa 15 milioni di abitanti e ha sviluppato un sistema che ricompensa con biglietti dei trasporti pubblici chi ricicla bottiglie di plastica o lattine.