Cambi climatici e sviluppo in Med, workshop a Napoli

NAPOLI - L'impatto del cambiamento climatico sullo sviluppo dell'area del Mediterraneo, dalla scarsità di risorse alla spunta ai flussi migratori. Sono questi i temi al centro del convegno 'Ambiente, clima e prospettive di sviluppo nel Mediterraneo', in programma il 25 febbraio a Napoli. Organizzato dall'Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo del Cnr e dall'Università di Napoli Parthenope, il convegno approfondirà come in un contesto caratterizzato dalla scarsità di risorse fondamentali per lo sviluppo umano e da una forte pressione antropica sulle risorse, il cambiamento climatico assume sempre più il ruolo di variabile determinante nell'amplificare i fattori di crisi dell'area come crisi idrica, insicurezza alimentare e flussi migratori, tutti elementi che contribuiscono a incrementare il livello di instabilità interna che rischia di ripercuotersi su tutti i paesi della regione mediterranea. L'obiettivo del workshop è individuare soluzioni che contribuiscano a rendere il Mediterraneo un'area di prosperità e pace. Tra gli interventi attesi quello di Massimo Inguscio, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche e Salvatore Capasso, direttore dell'Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo. Le conclusioni saranno affidate a Sergio Costa, ministro dell'Ambiente. Nel corso della mattinata verrà anche presentato il Rapporto sulle economie del Mediterraneo 2018 che analizza in particolare l'impatto delle disuguaglianze economico sociali, degli squilibri territoriali e dei cambiamenti strutturali nei mercati del lavoro sulle migrazioni mediterranee. La profondità e l'estensione della crisi politica che ha investito l'intera area, spiega il Cnr, hanno infatti cambiato radicalmente lo scenario in base al quale la politica d'integrazione euromediterranea è stata concepita e attuata.

Preso atto di ciò, il Rapporto intende porre le basi per lo sviluppo di nuovi modelli di analisi e di orientamenti politici in grado di rispondere alle drammatiche sfide che le regioni mediterranee stanno affrontando.