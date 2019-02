Mare e pesca sostenibile al centro di Med Cooking 2019 Cibo med e snergia con Marevivo per protezione ambiente marino

(ANSAmed) - NAPOLI, 21 FEB - Tutelare il mare, alimentando il Mediterraneo. E' questo l'obiettivo con cui viene lanciata l'edizione 2019 di Med Cooking Congress, la rassegna itinerante che parte dal cibo nel Mediterraneo per valorizzare le filiere del consumo responsabile e dei prodotti tipici, sottolineando la necessità di protezione degli ecosistemi e di seguire le normative europee per il settore della pesca per tutelare flora e fauna. La rassegna parte il 24 e 25 marzo da Castellammare di Stabia dove si incontreranno una serie di chef stellati da tutta Italia. "Cultura culinaria, tradizione gastronomica, rispetto dell'ambiente e tutela del mare - spiega Luisa Del Sorbo, ideatrice del Med Cooking Congress - sono questi gli ingredienti messi in campo per alimentare il Mediterraneo. Temi che porteremo sulle coste del Mediterraneo. Dopo le tappe già fatte in Spagna e Croazia, in autunno infatti, viaggeremo verso la Grecia, per poi tornare in Sicilia e tra Stretto di Messina, Taormina e Etna porteremo come ospiti in Sicilia gli chef di ben 10 nazioni del Mediterraneo". Focus del 2019 sono acqua e pesca: acqua intesa come risorsa primaria per il genere umano e fondamentale per alimentare il Mediterraneo, osservando quindi le risorse idriche delle coste italiane e, con progetti di marketing specifici, puntare alla tutela di tali risorse, avvalendosi di enti di ricerca e formazione, istituzioni, associazioni e società specializzate.



La tappa stabiese della rassegna servirà anche a lanciare la candidatura delle 28 sorgenti stabiesi a Patrimonio Naturale Unesco e nel corso della manifestazione sarà avviata la raccolta fondi a favore dei progetti dell'associazione Mare Vivo e del Ministero all'Ambiente per la tutela della risorsa Mare. Per l'occasione sono state coinvolte associazioni artistiche e ambientaliste locali e nazionali, associazioni e scuole di cuochi territoriali e delle varie regioni italiane, produttori e operatori del settore, istituti scolastici di scuola media superiore con progetti di formazione già in corso negli istituti alberghieri del Sud Italia. Dopo la tappa in provincia di Napoli, Med Cooking Congress sarà a Venezia il 30 settembre, a Taormina il 28 ottobre e in Grecia il 1 ottobre.