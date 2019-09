Direttore Fao, difendere la dieta mediterranea dai fast food

(ANSAmed) - ROMA, 18 SET - La dieta mediterranea "promuove la produzione alimentare locale", incoraggia "l'agricoltura sostenibile, tutela il paesaggio e ha un basso impatto ambientale", tuttavia è minacciata da "soluzioni alimentari veloci" dovute alle nuove abitudini di nutrizione moderne. Per questo motivo "vanno compiuti sforzi e prese iniziative per sostenere diete sane come quella mediterranea". Lo ha dichiarato il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, nel suo intervento all'evento 'Oltre 2000 anni di dieta mediterranea: un viaggio dagli antichi romani al riconoscimento Unesco del 2010. La dimensione culturale del cibo' questa mattina alla sede dell'agenzia Onu a Roma. "La crescita della popolazione, la globalizzazione, l'urbanizzazione e la pressione economica hanno provocato grandi cambiamenti che hanno contribuito a fattori di rischio alimentari che hanno portato malattie, per questo bisogna tutelare l'apparato digerente e l'equilibrio non solo corporeo, ma dell'anima", ha sottolineato il direttore generale.



La Fao riconosce inoltre "l'importanza degli alimenti locali e tradizionali dei Paesi" ed è necessario "tutelare quegli alimenti che rischiano l'estinzione", perché "l'alimentazione tradizionale è fondamentale per il nostro patrimonio culturale", ha spiegato Dongyu.