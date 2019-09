Clima: Ipcc, Europa perderà 80% ghiacciai nel 2100

ROMA - Le regioni del mondo con i ghiacciai più piccoli, fra le quali l'Europa Centrale, "sono destinate a perdere più dell'80% della loro attuale massa di ghiaccio al 2100, e molti ghiacciai sono destinati a sparire comunque, indipendentemente dalle future emissioni". Lo scrive il comitato scientifico sul clima dell'Onu, l'Ipcc, nel rapporto su oceani e ghiacci diffuso oggi.

Le regioni che potrebbero perdere quasi tutti i loro ghiacciai secondo lo studio sono Caucaso, Asia settentrionale, Scandinavia, Ande tropicali, messico, Africa orientale e Indonesia.

"In molte aree di alta montagna - prosegue l'Ipcc -, il ritiro dei ghiacciai e la fusione del permafrost sono destinati a diminuire ulteriormente la stabilità dei pendii, e il numero e l'estensione dei laghi glaciali continueranno ad aumentare.

Inondazioni dovute alla tracimazione di laghi glaciali, frane e valanghe sono destinate ad avvenire anche in nuove aree o stagioni differenti".

"E' previsto che aumentino i rischi di disastri agli insediamenti umani e ai mezzi di sussistenza in aree di alta montagna e nell'Artico - si legge nello studio -, a causa di futuri cambiamenti nei rischi di inondazioni, incendi, frane, valanghe, condizioni inaffidabili di ghiaccio e neve e aumento dell'esposizione di persone infrastrutture".

"Il turismo di alta montagna, le attività ricreative e i valori culturali è previsto che siano colpiti negativamente da cambiamenti futuri nella criosfera", scrive ancora l'Ipcc.