Energia: al via in Serbia terzo parco eolico MK Fintel Wind

BELGRADO - MK Fintel Wind ha lanciato ufficialmente il suo terzo e il più grande parco eolico - Košava a Izbište, in Vojvodina nel nord della Serbia. Con una capacità totale di 69 MW, questo parco eolico produrrà abbastanza elettricità per soddisfare le esigenze di 45.000 famiglie.

Intervenendo alla cerimonia di inaugurazione insieme al ministro per l'Energia Aleksandar Antic, l'Ambasciatore d'Italia a Belgrado Carlo Lo Cascio ha osservato come l'impianto inaugurato sia il risultato della collaborazione proficua tra l'italiana Fintel Energia e la serba MK Group. Si tratta, ha sottolineato, di un "esempio perfetto della grande collaborazione economica tra aziende italiane e serbe". "La nostra partnership" - ha aggiunto l'Ambasciatore - "si sta ora estendendo alle energie rinnovabili". "Oltre all'attenzione per l'energia verde, l'Italia sta trasmettendo anche un altro messaggio forte: continueremo a investire in Serbia, perché crediamo nella crescita condivisa del nostro lavoro comune.

Siamo qui per restare e continuare a lavorare insieme".

L'Italia, ha rilevato Lo Cascio, è il terzo produttore di energia rinnovabile in Europa: con circa 800 parchi eolici l'anno scorso sono stati prodotti in Italia 17 Terawatt-ora, consentendo un risparmio di circa 21 milioni di barili di petrolio.

L'Ambasciatore si è riferito alla grande importanza della collaborazione economica, che è uno dei "principali pilastri delle eccellenti relazioni tra Italia e Serbia", che quest'anno celebrano i 140 anni di rapporti diplomatici e i 10 anni di partenariato strategico. L'Italia, ha detto, è il secondo partner commerciale della Serbia con un interscambio di 4 miliardi di euro, e il nostro Paese è tra i principali investitori esteri in Serbia con circa 600 aziende che danno lavoro a più di 30 mila persone. MK Fintel Wind, una joint venture della società italiana Fintel Energia Spa, e MK Group d.o.o., è stata fondata nel 2007 ed è una delle prime aziende in Serbia a produrre "energia verde" attraverso energia eolica e pannelli solari. Attualmente, MK Fintel Wind è l'investitore più significativo in questo campo in Serbia con progetti di potenza da 300 MW.