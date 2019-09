Ambiente: successo del primo evento 'Ponza Prima-Med' Granara, incoraggiare idea di una 'carta' che parta dall'isola

(ANSAmed) - ROMA, 26 SET - "Nella mia qualità di Coordinatore Euromed del Maeci e di Supervisore ministeriale della Rete Italiana per il Dialogo Euro-Mediterraneo Ride-Aps,ho partecipato con piacere al primo evento annuale 'Ponza Prima-Med', realizzato con successo lunedì scorso sull'isola": lo sottolinea il ministro Enrico Granara.



"L'idea di lanciare a Ponza nel settembre 2020 una Carta euro-mediterranea su ambiente ed economia circolare, principale novità emersa dal dibattito sul tema della Salute del Mare nostrum promosso dal Comune di Ponza, dalla stessa Ride-Aps (Capofila della Fondazione Anna Lindh in Italia), dall'associazione Prospettive Mediterranee e dal Segretariato italiano di Prima nell'ambito delle attività di disseminazione del Festival Cerealia, va incoraggiata", ha proseguito, ricordando "l'allarme microplastiche nel mar Mediterraneo confermato dal 'laboratorio galleggiante' Progetto Mediterranea costituisce una sfida alla mobilitazione, rivolta soprattutto ai giovani, per reagire alla drammatica situazione attuale". Soddisfazione è stata espressa anche da Enrico Molinaro, Segretario Generale Ride-Aps e moderatore dell'evento: "Come emerso dal dibattito tra il Min. Enrico Granara, il Sindaco di Ponza Francesco Ferraiuolo, Chokri Sebri Console in Italia della Tunisia (cui è dedicata Cerealia 2019), Gennaro Di Fazio Presidente della Comunità dell'Arcipelago Isole Pontine, ed Angelo Riccaboni Presidente della Fondazione Prima (in collegamento Skype da New York) - proprio a Ponza, durante il confino forzato nell'isola, furono elaborati principi e scopi del Manifesto di Ventotene che ha ispirato la costruzione istituzionale europea. Ponza dunque può tornare al centro del Mediterraneo, in occasione della decima edizione 2020 del Festival Cerealia, dedicata, oltre che alla Giordania, proprio al 25° anniversario della Dichiarazione di euro-mediterranea Barcellona". (ANSAmed).