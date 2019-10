Rappresentanti di 9 Paesi Med riuniti per diritti terra

NAPOLI - Organizzazioni che lottano per i diritti alla terra provenienti da Italia, Palestina, Spagna, Marocco, Moldavia, Kosovo, Albania, Scozia e Balcani si riuniranno a Torrecuso, in provincia di Benevento, per l'assemblea annuale della Coalizione Internazionale della Terra (Ilc). L'Assemblea Regionale raduna i Paesi di Europa, Medio Oriente e Nord Africa (EMENA) che saranno dal 10 al 12 ottobre nella cittadina sannita per analizzare insieme problemi e prospettive consapevoli che nonostante le diversità nelle sfide che affrontano e le diverse sfide con le quali si confrontano, esistono molti punti in comune e legami. L'incontro coincide con una nuova legge regionale per la Campania che sostiene i piccoli agricoltori, in particolar modo i giovani che prosperano nelle loro aziende agricole biologiche e nei loro business agricoli su piccola scala. L'Assemblea si terrà nella città della Cooperativa Lentamente che ha contribuito a far avanzare questa nuova legge, insieme a diversi altri piccoli agricoltori della regione. Lentamente è una cooperativa fondata nel 2013 e costituita da un gruppo di giovani amici tornati alla loro terra con una forte passione per l'agricoltura sociale e l'ambiente, i giovani gestiscono una fattoria biologica di circa 19 ettari di terra ed è membro Ilc dal 2018. L'evento si propone di consolidare la piattaforma, stabilire un approccio e una base comune verso diversi temi come la migrazione, il futuro dei giovani nell'agricoltura, il degrado del territorio, la crisi climatica e i diritti delle comunità locali ai beni comuni. Scopi perseguiti dall'International Land Coalition che rappresenta una alleanza della società civile e di organizzazioni intergovernative che collaborano con lo scopo di porre le persone al centro della governance fondiaria e riunisce oltre 250 membri. (ANSAmed).