Costa a Belgrado, firmato accordo fra Parchi nazionali Obiettivo è collaborazione su iniziative per valorizzare aree

(ANSAmed) - BELGRADO, 29 OTT - Nel primo giorno della visita a Belgrado del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, è stato firmato un accordo di collaborazione fra i Parchi nazionali della Sila e di Djerdap. Come ha riferito il ministero dell'ambiente serbo, a firmare il documento d'intesa - alla presenza del ministro Costa e del collega serbo Goran Trivan - sono stati il presidente del Parco nazionale della Sila Francesco Curcio e il direttore del Parco nazionale di Djerdap Lazar Mitrovic. L'obiettivo è una collaborazione attraverso uno scambio di informazioni e iniziative dirette a valorizzare le ricchezze naturali e ambientalistiche, storiche, culturali, turistiche e enogastronomiche di entrambi i Parchi. I ministri Costa e Trivan hanno visitato oggi il Parco nazionale di Fruska Gora, recandosi inoltre nella cittadina storica di Sremski Karlovci, non lontana da Novi Sad. Domani, nel secondo e ultimo giorno della visita del ministro Costa in Serbia, sono in programma i colloqui bilaterali con il collega Trivan e la firma di un Memorandum d'intesa sul rafforzamento della collaborazione fra i due Paesi nella protezione dell'ambiente e nel settore dei cambiamenti climatici. (ANSAmed)