Al via progetto per edifici atenei ecosostenibili nel Med Italia, Spagna, Tunisia e Palestina insieme per ridurre consumi

(ANSAmed) - NAPOLI, 15 NOV - Valutare ed implementare soluzioni innovative ed ecosostenibili per la ristrutturazione energetica delle università mediterranee e sviluppare un approccio attivo di supporto al processo di decision making.



Sono questi gli obiettivi principali del progetto Med-EcoSuRe (Mediterranean University as Catalyst for Eco-Sustainable Renovation), che parte il 23 novembre a Tunisi. Il progetto è portato avanti dal Centro Mediterraneo per le Energie Rinnovabili (MEDREC), insieme ai suoi partner di Tunisia, Palestina, Italia e Spagna e includono università pubbliche, un'agenzia italiana per l'Energia e l'Ambiente e un'associazione spagnola per l'internazionalizzazione ed innovazione delle aziende solari. Med-EcoSuRe è un progetto finanziato nell'ambito del programma Ue "ENI CBC Mediterranean Sea Basin" con un budget di 2,9 milioni di euro, di cui 2,6 milioni come contributo Ue e durerà 3 anni.



Nell'ambito di Med-EcoSuRe saranno testate e implementate misure innovative di ristrutturazione al fine di diminuire il consumo energetico negli edifici universitari pubblici. Tre università sono state scelte come siti pilota in Tunisia, Palestina e Italia. Le misure di ristrutturazione saranno definite sulla base dei dati raccolti, degli audit energetici e delle soluzioni utilizzate con successo in altre iniziative. Il Living Lab, i ricercatori delle università del Mediterraneo e gli stakeholders cercheranno di costruire una visione comune circa le difficoltà nella ristrutturazione energetica ecosostenibile supportando il processo di decision making a livello regionale. All'inaugurazione del progetto interverranno tra gli altri Slim Feriani, ministro dell'Industria e delle Piccole e Medie Imprese della Tunisia, Patrice Bergamini, ambasciatore dell'Ue in Tunisia e Lorenzo Fanara, ambasciatore italiano in Tunisia.(ANSAmed).