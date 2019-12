Cop 25: Greta, abbiamo bisogno di educare anche gli adulti

ROMA - "E' molto importante dare spazio alla scienza nei programmi scolastici, ma è importante anche educare gli adulti, perché non sempre hanno accesso alle informazioni che avrebbero bisogno di avere". Questo l'appello di Greta Thunberg, intervenendo all'evento Unite Behind The Science, organizzato insieme all'attivista tedesca Luisa Neubauer, durante la Cop 25, la conferenza sul clima, in corso a Madrid.

"Dobbiamo diventare capaci - ha aggiunto Greta - di tradurre i numeri della scienza in concetti comprensibili, per educare i bambini" sui cambiamenti climatici, "ma anche chi è al potere oggi, chi è adulto oggi. Abbiamo bisogno di educare tutti".

"La mia voce e quella di Luisa sono state ascoltate molte volte, ma abbiamo anche bisogno di sentire anche scienziati ed esperti. Per questo li abbiamo invitati oggi a condividere le loro conoscenze. Nei media main stream non sono rappresentati, ma non c'è più tempo per lasciare fuori la scienza dal confronto", ha proseguito Greta Thunberg.

Dobbiamo esser sicuri, ha aggiunto l'attivista sedicenne svedese, che "i messaggi degli scienziati arrivino alle persone affinché tutti possano comprendere. Abbiamo bisogno di creare consapevolezza" in merito a "contenuti che hanno disperato bisogno di essere diffusi". "Abbiamo creato questo evento", ovvero "una conversazione con importanti scienziati del clima, per far sentire la loro voce più forte". Al confronto hanno partecipato Ko Barrett e Youba Sokona, vicepresidenti del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Ipcc), Rachel Cleetus della Union of Concerned Scientists, Sivan Kartha dello Stockholm Environment Institute e William Moomaw della Fletcher School, Tuffs University.