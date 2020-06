Balneazione,oltre 5.400km costa con acque 'eccellenti' Il 95% di quelle classificate. Sardegna e Puglia quasi al 100%

(ANSAmed) - ROMA, 3 GIU - Per il 2020 oltre 5.400 chilometri di acque di balneazione delle costa italiana sono state classificate con la classe più elevata, cioè "eccellente", circa il 95% di tutte quelle classificate. Lo rileva il rapporto del Sistema nazionale per la protezione dell'Ambiente (Snpa) di cui fanno parte l'Ispra e tutte le agenzie regionali per l'ambiente (Arpa/Appa). Sardegna e Puglia, con il 99,7% di chilometri di coste balneabili "eccellenti" sono le due regioni con i dati più positivi, e anche con maggior estensione di costa. (ANSAmed).