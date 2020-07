Tunisia: MedProgramme, via a modernizzazione 10 depuratori Obiettivo è prevenire inquinamento acque reflue nel Mediterraneo

(ANSAmed) - TUNISI, 1 LUG - Dieci impianti di depurazione di acque a Bouargoub, El Kef, Teboursouk, Jammel, Sbeitla, Medenine, Tozeur, Kebili, El Hamma e Tataouine, in Tunisia, saranno modernizzati nell'ambito del Mediterranean Sea Programme (MedProgramme). Lo ha dichiarato il Project Pool Manager al Programma ambientale delle Nazioni Unite (Unep) Lorenzo Paolo Galbiati, precisando che esso riguarda impianti ormai saturati o vicini alla saturazione. "È importante assicurarsi che ogni impianto abbia una capacità sufficiente per trattare tutte le acque reflue urbane, rurali e industriali fino al 2045", ha affermato.



L'obiettivo è prevenire l'inquinamento delle acque reflue nel Mar Mediterraneo, ha detto all'agenzia tunisina Tap Galbiati.



MedProgramme, lanciato in 10 Paesi (Tunisia, Albania, Algeria, Bosnia ed Erzegovina, Egitto, Libano, Libia, Marocco, Montenegro e Turchia) mediante una sovvenzione di 43 milioni di dollari del Global Environment Facility (Gef), è un programma regionale pienamente integrato nella Convenzione di Barcellona in cui 7 diversi progetti con oltre 100 attività sono avviati in sinergia per creare un beneficio ambientale cumulativo nel Mediterraneo. Numerose attività sono in corso in tutti i Paesi che possono aver accesso al Gef, compresa la Tunisia, creando un impatto ambientale positivo per la regione. Altre azioni saranno realizzate tenendo conto delle specificità di ciascuna nazione.



In Tunisia, il programma mira, in particolare, a valutare la contaminazione da mercurio del suolo a Kasserine e ad identificare le azioni prioritarie di riparazione per rimediare ai contenitori di mercurio metallico nelle ex celle di elettrolisi e a proporre un piano di gestione globale per il sito contaminato.



Implica inoltre la preparazione di un piano nazionale di inventario per gli inquinanti organici persistenti (Pop), in collaborazione con i ministeri interessati, e l'identificazione di azioni concrete per la gestione sostenibile della falda acquifera costiera di Ras Jebel (Biserta). MedProgramme prevede inoltre il contributo alla sostituzione di dispositivi medici contenenti mercurio, in particolare i termometri digitali di 25 ospedali, con circa 800 di tipo digitale. In questa fase è impossibile valutare il valore esatto dei fondi da assegnare al progetto citato, ha spiegato Galbiati, aggiungendo che ciò sarà chiaro durante l'implementazione del Programma Medico dopo il completamento dell'ispezione del suolo, lo svolgimento delle varie gare d'appalto. Inoltre, MedProgramme, il cui lancio effettivo in Tunisia è previsto a metà luglio, mira a ridurre i principali stress ambientali, rafforzare la resilienza climatica e la sicurezza delle risorse idriche e migliorare la salute e il sostentamento delle popolazioni costiere nella regione mediterranea.



MedProgramme è supportato dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) e la Banca europea per gli investimenti (Bei) attraverso un cofinanziamento di 700 milioni di dollari americani sotto forma di prestiti concessi ai paesi e agli attori pubblici e privati ;interessati ;per favorire la creazione e la trasformazione del mercato e garantire la sostenibilità tramite il settore privato e il coinvolgimento dei comuni.(ANSAmed). (ANSA).