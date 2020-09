Al via il premio Advantage.green-The Matera Project Intervengono ministri, diplomatici, ambasciatori, economisti

(ANSAmed) - MATERA, 24 SET - Economia e finanza, mobilità, energie rinnovabili, aziende e consumi sostenibili. Sono questi temi di lavoro al centro della tre giorni di Advantage.green-The Matera Project, promosso dalla Fondazione Advantage di Milano con sedi operative in Italia e all'estero.



Il Forum, in programma da 27 al 29 settembre 2020, si terrà presso l'Auditorium di Casa Cava, nella Chiesa di Sant'Eligio e negli Ipogei di San Francesco, nei Sassi di Matera, con l'intervento di ministri, diplomatici, ambasciatori, economisti e giornalisti.



La tre giorni di confronti sui temi dell'economia, della sostenibilità, della cultura e dell'arte si apre il 27 con la mostra fotografica sul Giappone di Massimo Pacifico. Il 28 ci sarà la presentazione del libro "Svelare il Giappone" di Mario Vattani. A seguire, sarà presentato il Centro di Ricerca Advantage.green sulla sostenibilità, con l'assegnazione del premio Advantage.green-The Matera Project riservato a progetti, aziende e professionisti che si sono distinti su temi dell'innovazione, salvaguardia della tradizione, ricerca scientifica sulla sostenibilità. Saranno tra gli altri premiati i giornalisti Sandro Orlando, Corriere della Sera e Daniele Moretti, Skytg24, per il loro impegno su tematiche ambientali e sostenibilità.



Il 29 settembre 2020, invece, si terrà per tutta la giornata il workshop dedicato ai temi della crescita e della sostenibilità, "In tutte le sue iniziative di carattere internazionale - spiega Francesco Confuorti, presidente della Fondazione Advantage - promuoviamo la diffusione dell'arte, della cultura e la consapevolezza su scelte e comportamenti sostenibili. Il nostro progetto mira ad avviare un percorso permanente a Matera e in altre città, per renderle centro di dialogo, di strategie innovative e di ricerca scientifica. E ancora. La Fondazione si occupa anche di blue e green economy e vanta partner istituzionali di rilievo internazionale come la Fondazione Nelson Mandela, nonché università e centri studi internazionali; collabora anche con il Consolato Onorario della Repubblica del Kenya di Milano, con cui ha varato il Matera Project".



