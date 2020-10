Clima: studenti in piazza a Padova per 'Fridaysforfuture'

(ANSA) - PADOVA, 09 OTT - Gli studenti sono tornati in piazza oggi a Padova per manifestare in difesa del clima, in occasione dell'edizione 2020 del "Friday for future". Circa 200 ragazzi degli istituti superiori si sono dati appuntamento in piazza Garibaldi, scandendo slogan contro le politiche delle multinazionali che impattano sul pianeta, e dando vita ad un flash-mob che ha visto molti ragazzi stendersi a terra in Corso del Popolo ciascuno sopra ad un telo termico, a simboleggiare la stretta del 'global warming'. (ANSA).