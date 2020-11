Wwf, prima Settimana delle foreste tunisine dal 9 al 14/11

(ANSAmed) - TUNISI, 02 NOV - La Direzione generale delle foreste del ministero dell'Agricoltura tunisino e l'ufficio del World Wide Fund for Nature (Wwf) per il Nord Africa hanno annunciato il lancio della prima edizione della Settimana della foreste tunisine, che si terrà online, dal 9 al 14 novembre.



Durante questa settimana, organizzata in occasione della festa nazionale dell'albero, verranno proposti numerosi laboratori, corsi di formazione e open day a coloro che sono appassionati della natura in generale e delle foreste in particolare, e che si impegnano per la loro conservazione.



Le foreste e la vegetazione boscosa coprono in Tunisia un'area totale di 1,3 milioni di ettari nel 2015, circa l'8% della superficie terrestre del Paese, o 1 milione di ettari di foreste e 0,3 milioni di ettari di arbusti e altri terreni boscosi, secondo i dati dell'Onu Food and Organizzazione per l'agricoltura (Fao).



L'area forestale è passata da 643.000 ha nel 1990 a 1.041.000 ha nel 2015, il che rappresenta un aumento del 62% negli ultimi 25 anni, con un incremento annuo dell'1,9%. (ANSAmed) (ANSA).