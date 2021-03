La costa di Tenerife è Patrimonio per la salvaguardia delle balene

La costa ovest dell'isola di Tenerife, alle Canarie, è stata dichiarata sito Patrimonio per la conservazione e salvaguardia delle Balene (Whale Heritage Sites - WHS). Da sempre impegnata per il rispetto della biodiversità e l'osservazione responsabile di questi giganti del mare, l'isola dell'Atlantico è la prima area marina europea a ottenere il prestigioso riconoscimento e la certificazione Responsible Watching dal World Cetacean Alliance.



Il braccio di mare compreso tra Tenerife e La Gomera è un vero santuario del mare: una colonia di oltre 500 balene pilota ("calderone tropicale", il delfino più grande che esista) vive stabilmente lungo la costa che va da Faro di Rasca a Punta de Teno e nell'arco dell'anno, in queste zone, transitano 26 delle oltre 79 specie di cetacei conosciute, compresi delfini, orche e balenottere azzurre. Con soli venti minuti di navigazione da Tenerife, l'avvistamento è un lusso di cui si può godere ogni giorno. Sessanta le barche autorizzate ad accompagnare gli appassionati, con un permesso rilasciato dal Ministero dell'Ambiente del Governo delle Isole Canarie e una stretta regolamentazione da seguire per il pieno rispetto di queste meravigliose creature.



"I turisti sono sempre più responsabili, ma è comunque necessario informarli puntualmente e far capire loro l'alto livello di salvaguardia nelle Canarie", spiega Mercedes Reyes, biologa e co-presidente dell'Associazione degli imprenditori per l'avvistamento e la conservazione dei cetacei di Tenerife (ACEST). "Quando andiamo per mare - dice - dobbiamo esser consapevoli che stiamo entrando nel loro mondo, nel loro habitat. E non conosco nessuno che rientri senza un grande sorriso e con il cuore pieno di felicità". Un privilegio e, sempre, un'esperienza mozzafiato.