Expo Dubai: già 50mila visite in padiglione Sostenibilità 'Terra' è coperto da 1055 pannelli solari per generare energia

(ANSAmed) - NAPOLI, 10 MAR - Il Padiglione della Sostenibilità a Dubai ha avuto finora già 50.000 visitatori da quando è stato aperto il 22 gennaio, confermando l'intenzione dei visitatori per capire come fare scelte migliori, proteggere le risorse del mondo e preservare le energie.



Il grande padiglione, chiamato Terra, è coperto da 1055 pannelli solari per generare l'elettricità e punta a convincere gli emiratini e i turisti a cambiare il loro modo di consumare e salvare il pianeta..



"Finora abbiamo dato il benvenuto - spiega al quotidiano The National Reem Al Hashimy, la ministra per la cooperazione internazionale - a 50.000 persone a Terra e abbiamo chiesto loro che tipo di impatto questa visita può avere sul loro comportamento quotidiano. Con nostra piacevole sorpresa, circa il 97% dei visitatori ha confermato che cambieranno il loro comportamento e saranno più consapevoli del fragile ambiente in cui viviamo".



Al Hashimy, che è anche direttore generale di Expo 2020 Dubai, ha recentemente spinto i policy makers globali a lavorare di più sull'ambiente e ha sottolineato che un'altra struttura di Expo, il Padiglione Opportunity, mostrerà come ogni cittadino può essere agente del cambiamento. "Il padiglione - spiega la ministra - mostra un modo in cui le nostre risorse finite possono essere trasformate in usi infiniti attraverso delle soluzioni intelligenti e innovative".



I tre padiglioni a tema, "Sostenibilità", "Opportunità" e "Mobilità" puntano a convincere i visitatori a contribuire al raggiungimento degli obiettivi 2030 dell'Onu per un futuro migliore per tutti. "Mentre il covid19 - prosegue Al Hashimy - ci allontana dai nostri obiettivi dello sviluppo sostenibile, ha anche rinforzato la necessità e l'urgenza di quegli obiettivi.



Dobbiamo cominciare a fare le cose in modo diverso e dobbiamo farlo ora". (ANSAmed).