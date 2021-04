Ambiente: Fondazione Cetacea, progetto su veliero Moana60 Cittadini a bordo una settimana nel Mediterraneo con scienziati

(ANSA) - RIMINI, 8 APR - Parte quest'estate un'iniziativa per 'cittadini-scienziati' a bordo della barca a vela di 18 metri Moana60 con il coordinamento della Fondazione Cetacea di Riccione. 'Sailing for blue life' è un progetto di ricerca scientifica, in questo caso finalizzato alla conservazione degli habitat marini, che coinvolgerà attivamente i cittadini, i quali potranno salpare insieme agli esperti percorrendo una rotta nel Mediterraneo e toccando alcune tappe di rilievo dal punto di vista ambientale, come centri di recupero di tartarughe marine, aree marine protette e riserve naturali.



La rotta seguirà le coste dell'Adriatico italiano, sloveno e croato, dello Ionio, della Sicilia, di Malta e della Tunisia. In ogni tappa si svolgeranno attività di conservazione e ricerca, e gli approdi avverranno in concomitanza di eventi pubblici come il 'Sailing for blue life festival' che si svolgerà a Rimini dal 3 all'8 giugno in occasione della Giornata mondiale degli oceani. Il viaggio durerà una settimana e vi potranno partecipare anche tirocinanti universitari per l'acquisizione di crediti formativi.(ANSAmed).