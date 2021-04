Ambiente: Wwf lancia in Tunisia progetto 'People and Cork' Per sviluppo quercia da sughero e comunità della Krumirie-Mogods



successiva (ANSA) - TUNISI, 16 APR - Contribuire al ripristino del paesaggio forestale della quercia da sughero che si sta degradando nelle foreste della regione di Kroumirie Mogods, nel nord ovest della Tunisia e a valorizzare questo patrimonio nazionale.



Questi gli obiettivi del progetto 'People and cork', lanciato ieri in conferenza virtuale dal WWF Nord Africa, insieme all Institut Sylvo-Pastoral di Tabarka e la Direzione generale delle Foreste del ministero dell'Agricoltura tunisino, che durerà 24 mesi, e coinvolgerà i governatorati di Jendouba, Beja e Biserta, con un budget di 150.000 euro fornito dalla Fondazione Mava». La coordinatrice del progetto presso il WWF Nord Africa Tunisie, Imen Khemiri, ha spiegato che il progetto mira a promuovere le pratiche culturali e naturali degli usi tradizionali e sostenibili delle foreste di querce da sughero nella regione di Kroumirie-Mogods, ma anche a promuovere il potenziale forestale della regione attraverso la comunicazione, sostenendo politiche a sostegno della ricerca e promozione di iniziative economiche sostenibili e innovative.



'People and Cork' punta a ottimizzare il coinvolgimento delle popolazioni locali nel preservare il potenziale nazionale della quercia da sughero migliorando la conoscenza sui legami tra pratiche culturali e biodiversità, nonché rafforzando le capacità locali per migliorare le pratiche di gestione e la sostenibilità del paesaggio forestale della quercia da sughero.



La coordinatrice del progetto ha anche detto che un museo dedicato alla valorizzazione della quercia da sughero vedrà la luce a Tabarka, in collaborazione con l'amministrazione comunale. Verrà inoltre sviluppata una strategia di comunicazione e un catalogo paesaggistico della foresta di quercia da sughero con un marchio 'Wild Tunisia' ad hoc. (ANSA).





