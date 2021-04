Nasce l'Osservatorio nazionale per la Tutela del Mare Tra gli obiettivi fare sinergia con Università e Ministeri

(ANSA) - GENOVA, 16 APR - Nasce in Liguria l'Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare e lo sviluppo sostenibile. La sede legale si trova ad Albissola Marina ma avrò uno sguardo su tutta Italia per la difesa della costa e la tutela del mare. L'Osservatorio prevede anche attività di studio e ricerca con divulgazione dei dati scientifici e osservazioni raccolte sopra e sotto la superficie marina grazie alla collaborazione con Università, gruppi di ricerca scientifica, Agenzie ambientali, altri Osservatori, Ministeri e Enti di riferimento." Abbiamo come obiettivo quello di favorire la crescita culturale e la nascita di comportamenti orientati allo sviluppo sostenibile ed armonico tra natura, ambiente marino in particolare, e l'intervento dell'uomo in tutti i suoi aspetti. L'Osservatorio intende promuovere la realizzazione di progetti di valorizzazione e tutela dell'ambiente marino e del territorio costiero, l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, formazione universitaria e post universitaria e ospitalità con scambi internazionali di ricercatori scientifici", spiega il presidente neoeletto Gianni Abbriata. (ANSA).