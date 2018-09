Direttrice Site, 'da Libia nuovo pericolo Isis per l'Europa'

(di Massimo Lomonaco) (ANSAmed) - TEL AVIV - La Libia è "senza dubbio il nuovo pericolo per l'Europa". Rita Katz, direttrice del Site, il gruppo che monitora il radicalismo islamico sul web, non ha dubbi sulla situazione attuale nel Paese nordafricano e lancia l'allarme su una realtà molto diversa da quella anche di un anno fa. Ospite della Conferenza internazionale di Herzliya sulla lotta al terrorismo - un think-tank che ogni anno chiama a raccolta gli esperti mondiali del settore - Katz ha accettato di rispondere alle domande dell'ANSA. "L'anno scorso - ha spiegato - l'Isis non esisteva in Libia, aveva zero operazioni suicide.



Quest'anno ce ne sono già state una dozzina in tutto il paese: non in uno o due posti ma ovunque. E questo significa che probabilmente alcuni dei combattenti sono stati in grado di tornare da Iraq e Siria. E li abbiamo visti muoversi attraverso l'Africa settentrionale e stabilizzarsi in quell'area". Per questo Katz non esita a mettere in risalto il pericolo, ricordando inoltre che in generale "i media dell'organizzazione riflettono la situazione sul campo e ciò che può avvenire in futuro".



"La maggior parte degli attacchi portati a termine dall'Isis o da altri gruppi nella regione, come in Tunisia dall'Aqim (acronimo di 'Al Qaeda in the Islamic Maghreb') - ha spiegato Katz - sono stati diretti o indirizzati a strutture occidentali.



Che siano compagnie petrolifere o di investimenti, qualunque cosa che sia un nemico legittimo e giustificato e che non riguardi musulmani". "In questo momento - ha continuato Katz rispondendo ad una domanda sull'ultimo messaggio attribuito ad al-Baghdadi - gli appelli per attacchi all'Occidente, che sia l'Italia o la Francia, sono molto evocati dall'Isis.



Specialmente ora che l'Italia è parte della coalizione di guerra contro le organizzazioni terroristiche". Sull'Italia in particolare la direttrice del Site ricorda che "i canali dell'Isis forniscono costantemente traduzioni in italiano e che l'organizzazione ha membri italiani. Le minacce per l'Italia sono identiche e forse anche superiori a quelle verso qualunque altro Paese europeo. Non dimentichiamoci che le loro pubblicazioni e i loro messaggi parlano sempre dell'Italia sottolineando che 'Roma è il nostro occhio'. In quasi in tutti i messaggi precedenti dei leader di Al Qaida e Isis, Roma è stata menzionata". "Detto questo - ha aggiunto - non significa che dovete alzare il livello di allerta ed essere pronti ad un attacco. Penso che sia importante sapere che questa minaccia esiste". A completare il quadro dell'attività sul web dei gruppi terroristici, Katz ha portato al convegno un dato relativo al periodo aprile-agosto 2018: 23.267 link, 2.365 comunicati e più di 100 piattaforme. Dei link, 19,492 (83%) sono dell'Isis e il 17% di Al Qaeda. (ANSAmed).