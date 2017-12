Difficile Natale in Palestina, dove si desidera vita normale

(di Stefano Intreccialagli)

ROMA - "Non sarà un Natale sereno", dice Luigi, con una certa amarezza. Nei pochi giorni che precedono il Natale, il volto della Palestina è quello di una terra ancora una volta insanguinata, dove la convivenza pacifica sembra essere sempre di più un'ipotesi lontana. La decisione degli Stati Uniti di trasferire la propria ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, e di riconoscere la Città Santa come capitale d'Israele, ha scatenato un'onda di proteste che ha portato altro sangue e violenza nella vita dei palestinesi. Sono sei anni che Luigi Bisceglia si trova in Palestina. Vive a Gerusalemme, ma lavora principalmente a Betlemme, all'università della città, dove è coordinatore di un master in Cooperazione e sviluppo che l'Università di Pavia, l'ong Volontariato Internazionale per lo Sviluppo Vis e l'Università di Betlemme hanno fondato nel 2005. Luigi è anche il rappresentante Paese del Vis in Palestina e Israele.



"Fino all'ultimo, la maggior parte di noi sperava che Trump non arrivasse a dichiarare ufficialmente Gerusalemme capitale dello Stato di Israele, non tanto perché nei fatti potesse cambiare qualcosa, ma perché talvolta anche i simboli sono importanti", racconta Bisceglia ad ANSAmed. "Gerusalemme è di fatto già una municipalità israeliana, è un'unica città. Il punto è che per una sorta di rispetto reciproco nessun Paese aveva mai pensato di spostare le ambasciate da Tel Aviv. Era un fatto simbolico".



L'annuncio americano ha scatenato proteste e scontri che hanno portato alla morte di diverse persone, anche in quest'ultimo venerdì di preghiera per i musulmani. "Il processo di pace era già messo male prima dell'annuncio di Trump", dice Bisceglia, ma in queste due settimane dalla dichiarazione del presidente Usa "quasi ininterrottamente ci sono state proteste e scontri" tra giovani palestinesi e autorità israeliane. "Spesso, dopo la preghiera della mattina, sono gli stessi imam a rilanciare la protesta, e così' nascono marce e scontri di conseguenza". .



"C'era veramente bisogno di alimentare questa nuova escalation di violenza?", si chiede Bisceglia, che testimonia che in Palestina "c'è tanta stanchezza. L'idea di fondo è che si vorrebbe avere una vita normale, dignitosa, in cui si possano avere gli stessi diritti che le persone "normali" hanno: libertà di movimento, di poter pensare al futuro con più certezze".



Nei suoi 30 anni di presenza sul territorio, il Vis ha cercato di promuovere il dialogo e di aiutare i ragazzi palestinesi grazie a opportunità di lavoro e formazione.



"Abbiamo deciso di stare a fianco dei ragazzi palestinesi senza mai abbandonarli, puntando all'educazione di qualità, da un lato attraverso una scuola tecnica salesiana a Betlemme, e negli ultimi anni anche sostenendo una scuola pubblica palestinese vicino a Ramallah", spiega Bisceglia. L'intento è quello di "dare ai giovani palestinesi le stesse opportunità formative che avrebbero in Europa con laboratori, supporto sociale e cercando creare relazione tra formazione e lavoro".



In questo si inserisce anche il master che coordina il responsabile Vis, utile "per chi vuole lavorare nel no profit puntando su dialogo, risoluzione dei conflitti, rispetto dei diritti umani, con un approccio multidisciplinare e rispettoso delle diversità. Questo è il nostro modo di credere nel processo di pace".



Non saranno festività serene, quelle di quest'anno. "La comunità cristiana combatte affinché il popolo palestinese possa stare bene", spiega Bisceglia. "Non possiamo festeggiare serenamente se ci sono turbolenze politiche. Siamo un'unica comunità, vogliamo il bene di tutti. Mi auguro che nei prossimi giorni possa esserci più tranquillità, che gli scontri possano diminuire e che tutti possano celebrare le feste come comunità che vuole stare insieme e avere una vita normale". (ANSAmed).