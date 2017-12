Kosovo: Kfor, MNBG-W raggiunge piana operativita' Addestramento congiunto unita' italiane e moldave

(ANSAmed) - PRISTINA, 27 DIC - Il Multinational Battle Group West (MNBG-W), a guida italiana, su base 185mo Reggimento Artiglieria Paracadutisti 'Folgore', ha raggiunto la piena operatività a seguito della conclusione delle attività addestrative che hanno visto coinvolta la componente operativa del Battaglione di Manovra.



In particolare, come ha riferito in un comunicato il contingente italiano di Kfor, la compagnia PAPA, formata sia da personale italiano sia da personale moldavo, ha ultimato un intenso addestramento caratterizzato da attività congiunte attinenti controllo della folla, trasporto tattico a mezzo elicottero in risposta ad una possibile crisi e indottrinamento specifico sul riconoscimento delle mine anti-uomo.



Il Multinational Battle Group West, di stanza a Pec presso la base di 'Villaggio Italia', è costituito da unità italiane, austriache, slovene e moldave ed effettua continue attività addestrative finalizzate al mantenimento degli elevati standard di reattività e prontezza operativa richiesti alle forze di KFOR.



Il MNBG-W, in accordo con la risoluzione 1244 delle Nazioni Unite, ha il compito di garantire la sicurezza del monastero di Decane, in qualità di first responder, e di fornire il supporto alle Forze di sicurezzea locali per la parte occidentale del Kosovo, assicurando la librtà di movimento e garantendo un ambiente sicuro e protetto nell'area dell'operazione 'Joint Enterprise'. (ANSAmed).