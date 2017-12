Migranti:ancora sbarchi in Andalusia, 1000 in attesa a Ceuta In 54 su gommone alla deriva. Due assalti a barriera enclave



successiva (ANSAmed) - MADRID, 27 DIC - Nonostante il maltempo, continuano gli sbarchi di migranti sulle coste spagnole: 54 persone, fra le quali 15 donne, che viaggiavano su un gommone alla deriva nel Mare di Aboran sono stati tratti in salvo dalla motovedetta Salvamar Alnitak, del Salvataggio marittimo spagnolo, che ne dà notizia.



I migranti sono stati trasferiti al porto di Malaga (Andalusia), dove sono stati assistiti allo sbarco dai volontari della Croce Rossa. Dall'inizio dell'anno il numero complessivo di migranti giunti sulle coste di Malaga è di 2.172 persone, pari a un aumento di oltre il 180% rispetto al 2016, quando furono 774 gli sbarcati, secondo il bilancio diffuso dalla prefettura locale. Intanto, la guardia civile mantiene l'allarme alla frontiera di Ceuta per un migliaio di subsahariani, che dalla vigilia di Natale aspettano in territorio marocchino il momento opportuno per scavalcare la doppia barriera frontaliera dell'enclave spagnola in nord Africa. Le forze di sicurezza iberiche e quelle marocchine hanno respinto due tentativi di 'assalto', lo scorso 25 dicembre, mossi rispettivamente da circa 300 e oltre 700 persone alla frontiera di Ceuta. (ANSAmed).





