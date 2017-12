Siria: dopo 4 anni inizia lenta evacuazione civili da Ghuta Tra i primi civili portati in salvo bambini con cancro

(di Lorenzo Trombetta) (ANSAmed) - BEIRUT, 27 DIC - Dopo mesi di pressioni e negoziati fra le parti nel contesto della guerra in corso, il governo siriano ha approvato l'evacuazione di alcuni civili, tra cui donne e bambini, gravemente malati e che hanno bisogno urgente di cure mediche. Questi fanno parte, assieme ad altri 400mila civili, della popolazione ostaggio da quattro anni dell'assedio governativo nella Ghuta, uno degli ultimi bastioni delle opposizioni armate a est della capitale. L'evacuazione, e i negoziati che l'hanno preceduta, è gestita sul terreno dalla Mezzaluna rossa siriana col sostegno del Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) e della Federazione internazionale delle Società di Croce rossa e Mezzaluna rossa (Ficr). Secondo il Cicr, ci sono almeno 130 i civili in fin di vita che devono essere evacuati immediatamente dalla Ghuta.



Nella Ghuta rimangono circa 400mila civili in un territorio controllato da varie milizie, su cui spicca quella di Jaysh al Islam (l'Esercito dell'Islam), con cui i mediatori hanno condotto le trattative per quanto riguarda le opposizioni. L'Onu stima che circa il 12% dei minori della Ghuta sotto assedio soffrono di malnutrizione e rischiano di non sopravvivere all'inverno. Di questi, affermava l'Unicef a ottobre scorso, circa 1.200 sono in gravissime condizioni.



All'inizio di dicembre la Croce Rossa internazionale aveva affermato che la vita nella Ghuta è diventata "impossibile".



(ANSAmed).