Tunisia:Guardia costiera soccorre 7 migranti a largo Biserta Volevano raggiungere coste italiane

(ANSAmed) - TUNISI, 28 DIC - La Guardia costiera tunisina ha tratto in salvo nella notte tra mercoledì e giovedì sette migranti tunisini a bordo di un'imbarcazione in difficoltà al largo di Biserta. Lo rende noto in un comunicato il ministero dell'Interno di Tunisi precisando che l'imbarcazione è stata intercettata nei pressi dell'isola di Zembra.



I migranti, di età dai 17 ai 34 anni, tutti originari del governatorato tunisino dell'Ariana, hanno ammesso di aver voluto raggiungere le coste italiane. Nei loro confronti sono scattate le misure giuridiche di prassi in questi casi. (ANSAmed)