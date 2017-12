Egitto: Almeno due morti in attacco a negozio copto Ad Helwen, stressa località dell'attacco a chiesa Mir Mina

(ANSAmed) - ROMA, 29 DIC - Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco contro un negozio di forniture per la casa di proprietà di due copti ad Helwan, la stessa località a sud del Cairo dove questa mattina in un attentato terroristico contro una chiesa copta sono morte 10 persone. Lo riferisce la Bbc Online, citando un comunicato della Chiesa copta ortodossa egiziana e precisando che l'attacco è avvenuto circa un'ora dopo quello alla chiesa. (ANSAmed).