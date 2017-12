Razzi da Gaza intercettati, Israele risponde con raid Iron Dome ne abbatte 3. Attacchi contro centro Striscia

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 DIC - Tre razzi sono stati lanciati da Gaza verso villaggi del Neghev, nel sud di Israele, e due sono stati intercettati dal sistema di difesa antimissili Iron Dome, rende noto l'esercito israeliano. Nella zona sono risuonate più volte le sirene di allarme. I media segnalano che uno dei razzi è caduto in un'area popolata ma che non ci sono segnalazioni di vittime.



Come risposta Israele ha colpito nella Striscia di Gaza "due obiettivi terroristici" palestinesi, ricorrendo a carri armati e a velivoli. Lo riferisce un portavoce militare. Da Gaza si apprende nel frattempo che echi di esplosioni sono stati uditi nella zona centrale della Striscia, non lontano dal campo profughi Nusseirat. Anche in questo caso non si segnalano vittime. (ANSAmed).