Tunisia: smantellata cellula terroristica a Ben Guerdane Agivano sui social network per incitare al terrorismo

(ANSAmed) - TUNISI, 29 DIC - Le forze dell'ordine tunisine hanno tratto in arresto a Ben Guerdane, ultima città prima del confine libico, sei estremisti islamici con l'accusa di appartenere ad un'organizzazione terroristica. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno di Tunisi, precisando che i presunti terroristi avrebbero confessato di appartenere a una rete di estremisti islamici e di essere in contatto, attraverso i social network, con jihadisti nelle aree di tensione.



Per cinque degli arrestati il pubblico ministero ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, per uno ha disposto la remissione in libertà dietro pagamento di cauzione in attesa di ulteriori indagini. Tra le accuse mosse agli arrestati anche l'incitamento al terrorismo e a compiere attentati attraverso la rete internet. (ANSAmed)