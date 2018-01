A Gaza e Tel Aviv verdura e ortaggi crescono sui tetti Israeliani e palestinesi tra i migliori nel boom orti urbani

(ANSAmed) - NAPOLI, 2 GEN - Tel Aviv e la Striscia di Gaza sono accomunate dalla passione per l'agricoltura urbana. La città israeliana e la regione palestinese sono infatti tra gli esempi di maggior successo dei cosiddetti "roooftop gardens", gli orti sui tetti che grazie alle colture idroponiche e acquaponiche si stanno diffondendo sempre di più, soprattutto nelle regioni calde e aride. A citare le colture di Gaza e Tel Aviv è stato di recente il sito Inhabitat, specializzato nelle innovazioni architettoniche più ecosostenibili, che le ha inserite tra le sei città da prendere a esempio nel settore, insieme alle statunitensi Detroit, Indianapolis, Chicago e a Shangai, in Cina. Nella Striscia, l'idea di lanciare gli orti urbani è nata a seguito del blocco imposto da Israele che ha provocato una grave mancanza di cibo, con il 40-50% della popolazione che nel 2011 aveva scarsità di generi alimentari.



Il progetto è stato messo in atto con finanziamenti internazionali che hanno permesso a centinaia di famiglie di ricevere dei kit per costruire il proprio orto urbano sul tetto dell'edificio in cui vivono, da irrigare con la tecnica acquaponica: che prevede l'allevamento di pesci in una vasca collegata all'orto sul tetto in modo che l'acqua di irrigazione si arricchisca delle sostanze di scarto dei pesci. Altri palestinesi hanno costruito la base dei loro orti urbani con plastiche riciclate e legno, usati per contenere la terra piantata con semi provenienti dagli agricoltori tradizionali. Un sistema che sta crescendo ancora a Gaza e che non solo fornisce cibo ma anche una maggiore consapevolezza ambientale e sulla salubrità del cibo, in un territorio in cui la popolazione continua ad aumentare. L'agricoltura urbana è in piena esplosione anche a Tel Aviv a partire dal più vecchio centro commerciale di Israele, il Dizengoff Center. Sul tetto dell'edificio, infatti, è stata costruita una grande serra dove crescono verdura e ortaggi in abbondanza che vengono venduti ai ristoranti della città, ma anche online con un servizio di consegne in bicicletta per un incredibile "chilometro zero" cittadino. (ANSAmed).