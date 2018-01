Tunisia: oltre 7 milioni gli account Facebook 1.620.000 gli account Instagram

(ANSAmed) - TUNISI, 03 GEN - Sono 7,1 gli account facebook registrati in Tunisia secondo il sito specializzato Digital Discovery.tn, la maggior parte del quali di sesso maschile (57%).



La città con il numero maggiore di utenti, 3,7 milioni di account, è Tunisi, seguita da Sfax (770 mila), Sousse (490 mila) e Nabeul (370 mila). Instagram in Tunisia registra 1.620.000 iscritti con una parità di iscritti tra uomini e donne e un'età media tra i 13 e i 24. Linkedin conta nel paese nordafricano invece 880 mila utenti, dei quali 63% uomini. La Tunisia, con il 55% della popolazione connessa a Facebook, è il secondo paese africano per numero di utenti al popolare sito di social network, secondo una statistica elaborata da Medianet Labs, che vede in testa le Isole Seychelles (56%). L'ultimo censimento generale della popolazione tunisina condotto nel 2014 dall'Istituto Nazionale Statistiche ha registrato un numero di abitanti di quasi unidici milioni. (ANSAmed)