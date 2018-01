Oim, oltre 3.100 migranti morti nel Mediterraneo nel 2017

GINEVRA - Nel 2017 almeno 3.116 migranti e rifugiati hanno perso la vita nel Mediterraneo mentre cercavano di raggiungere l'Europa via mare. Si tratta del totale più basso registrato in quattro anni, ovvero dall'inizio dell'emergenza migratoria del Mediterraneo: lo ha affermato oggi a Ginevra l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) dell'Onu.



Il dato riguarda i decessi segnalati dal primo gennaio al 20 dicembre 2017 e non include "almeno due decessi" segnalati a fine dicembre, quando un corpo è stato rinvenuto sulle coste della Libia e un bimbo di 18 mesi è affogato al largo della Turchia.



L'Oim riferisce inoltre che 171.635 migranti e rifugiati sono entrati in Europa via mare nel 2017, con poco meno del 70% giunti in Italia e il resto diviso tra Grecia, Cipro e Spagna.



Secondo i dati del ministero dell'interno, l'anno scorso un totale di 119.310 uomini, donne e bambini sono arrivati via mare come immigrati irregolari in l'Italia.



Dal primo gennaio al 31 dicembre 2016, l'Oim aveva registrato un totale di 363.504 arrivi via mare e ben 5.143 decessi nel Mediterraneo.