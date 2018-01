Peace Now, 'verso via libera 1.329 case coloni Cisgiordania' Ong,'Governo Israele irresponsabile,distrugge soluzione 2 Stati'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 5 GEN - La 'Amministrazione civile' israeliana in Cisgiordania si accinge il 10 gennaio ad approvare la costruzione di 1.329 unità abitative in Cisgiordania, di cui due terzi in insediamenti isolati. Lo anticipa il movimento pacifista indipendente israeliano Peace Now, secondo cui il ministero della Difesa sta inoltre per autorizzare la costruzione di 430 alloggi nella città-colonia di Ariel.



"Il governo - secondo Peace Now - continua a comportarsi in maniera irresponsabile" e fa di tutto "per distruggere la possibilità di realizzare la soluzione dei due Stati".



In particolare l'ong precisa che nel piccolo insediamento di Alon (nella zona di Gerico) dovrebbero essere approvati 289 alloggi; a Karmey Tzur (a nord di Hebron) 120 alloggi, mentre la costruzione di un numero ancora ignoto di case dovrebbe essere autorizzata ad Ateret, nella zona di Ramallah.



Per quanto concerne i progetti di estendere la città-colonia di Ariel con "almeno 430 alloggi", Peace Now precisa di basarsi per ora su anticipazioni della stampa. (ANSAmed).