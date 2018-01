Serbia: Patriara Ireneo, 'Kosovo è la nostra Gerusalemme' Capo chiesa Ortodossa prega per 'unità di cuori e anime'

(ANSAmed) - BELGRADO, 5 GEN - Nel suo messaggio di Natale il patriarca della Chiesa ortodossa serba, Irenaeo (Irenej) ha invitato i fedeli a unirsi "con i cuori e le anime" dei serbi in Kosovo, chiamando ciò "il nostro pegno eterno".



"Non bisogna dimenticare che il Kosovo è per la Serbia Gerusalemme e la Terra Santa", ha detto. "In particolare chiediamo a tutti i nostri fedeli di unirsi, in questa notte silenziosa, con i loro cuori e le loro anime ai cristiani ortodossi serbi che tanto soffrono nel proteggere e difendere con fede ogni metro della santa terra del Kosovo che, non dimentichiamocelo mai, è stata il dono del Signore a noi come pegno eterno, ha scritto Ireneo nel suo messaggio.



La Chiesa di Gerusalemme, quelle ortodosse russa e serba così come quelle orientali e quelle cattoliche orientali celebrano tutte il natale secondo il Calendario Giuliano, il 7 gennaio. (ANSAmed).