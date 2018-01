Migranti: numero arrivi raddoppiati in Spagna nel 2017 Quasi 27mila persone giunte via mare e terra, secondo dati OIM

(ANSAmed) - MADRID, 8 GEN - Gli arrivi di migranti in Spagna sono raddoppiati nel 2017 rispetto all'anno precedente, con oltre 21.468 persone giunte su imbarcazioni via mare e altre 5.473 attraverso le frontiere di Ceuta e Melilla, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM). Nell'anno appena trascorso sono state almeno 3.116 le persone morte annegate nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Europa. Stando ai dati dell'OIM al 20 dicembre, dall'inizio dell'anno sono stati 26.941 i migranti giunti in territorio spagnolo, a fronte dei 13.246 arrivati nel 2016; oltre 43.600 nel biennio 2015-2017. Fra i Paesi del sud Europa, la Spagna è quello che ha registrato un maggiore aumento di migranti. Ciononostante, il numero complessivo di arrivi di profughi via mare in Europa, attraverso le diverse rotte del Mediterraneo - orientale, centrale e occidentale - si è ridotto a 181.543 persone nel 2017, a fronte delle 378.895 del 2016. (ANSAmed).