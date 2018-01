Siria: aiuti con le gru a rifugiati a confine Giordania

AMMAN - La Giordania ha consentito all'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati (Unhcr) di riprendere la consegna di aiuti umanitari a decine di migliaia di sfollati siriani ammassati al confine, ma soltanto usando gru che trasferiranno i generi di prima necessità oltre la frontiera.

La decisione, annunciata dalle autorità di Amman, non comporterà dunque la riapertura della frontiera, chiusa dall'estate del 2016 dopo un attentato rivendicato dall'Isis che aveva ucciso sette guardie di confine giordane. Gli aiuti sono destinati ai circa 40.000 civili siriani ammassati nel campo profughi di Rakban, in territorio siriano a ridosso del confine. La Giordania afferma che il campo è stato infiltrato da jihadisti dello Stato islamico e che la riapertura della frontiera metterebbe in pericolo la sicurezza del Regno hashemita. Secondo Amman, gli aiuti ai rifugiati devono venire dall'interno del territorio siriano.