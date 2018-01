Tunisia: manifestazione a Tunisi contro il governo Collettivo #Fech Nestanew protesta su politica aumenti

(ANSAmed) - TUNISI, 8 GEN - Una manifestazione di un centinaio di giovani attivisti del movimento #Fech_Nestanew (Cosa stiamo aspettando), che mira a denunciare l'aumento dei prezzi e la politica del governo, è stato disperso ieri sera dagli agenti di sicurezza davanti alla sede del ministero dell'Interno della capitale, sulla centralissima Avenue Bourguiba.



I giovani hanno poi continuato a sfilare nelle strade adiacenti scandendo slogan contro il presidente della Repubblica, Béji Cad Essebsi e il premier Youssef Chahed, mentre le loro immagini venivano ritrasmesse in diretta sui social network. Fech Nestanew è una campagna lanciata il 4 gennaio scorso da un gruppo di giovani, dei quali alcuni del sindacato studentesco Union Générale des étudiants tunisiens (Uget) e altri della società civile con l'obiettivo principale di protestare contro l'aumento dei prezzi entrati in vigore a seguito della Finanziaria 2018.



Alcuni appartenenti al movimento sono stati arrestati dalle forze dell'ordine per qualche ora il 4 gennaio scorso per essere stati colti a scrivere slogan di protesta sui muri di una stazione del metro 2 a Tunisi.



Il movimento che si autodefinisce trasversale e apolitico conta al suo interno anche attivisti del collettivo "Manich Msameh (Io non perdono) e ambisce ad espandersi a livello nazionale. "La campagna è aperta a tutti i tunisini - ha dichiarato l'attivista Ouennas Rouissi al sito Réalités on line in occasione del suo fermo del 4 gennaio - "un modo per contestare le azioni dei responsabili della crisi attuale, la vecchia Troika, Nidaa Tounes, Ennahdha, l'Union Patriotique Libre (Upl) o ancora Afek Tounes", precisando che il movimento non nasce dalla volontà di alcun partito politico. Alcuni partiti dell'opposizione, come il Fronte popolare, ci hanno sostenuti, così come alcuni deputati indipendenti, ma la nostra principale rivendicazione, rimane la sospensione dei lavori iniziati nell'ambito della legge Finanziaria 2018", conclude Rouissi. (ANSAmed).