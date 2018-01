Siria: esercito, abbattuto un jet israeliano Nessuna conferma da fonti dello stato ebraico

(ANSA) - BEIRUT, 9 GEN - L'esercito siriano ha annunciato, in un comunicato, che l'aviazione ha abbattuto un jet israeliano, dopo l'attacco delle forze dello Stato ebraico a postazioni militari vicino a Damasco.



Lo stesso comunicato riferisce anche di aver abbattuto uno dei missili israeliani, mentre gli altri sono caduti su siti militari causando danni materiali.



Non ci sono conferme da parte di Israele né dei raid in Siria né dell'aereo abbattuto.



Secondo l'esercito siriano, citato dai media israeliani, Israele ha attaccato un deposito di armi di una base dell'esercito siriano nei pressi di Al-Katifa, sobborgo est di Damasco. Secondo la stessa fonte, l'attacco è avvenuto con aerei e missili terra-terra; per il sito dell'opposizione siriana, Qasioun website, 4 aerei hanno condotto l'operazione attraverso lo spazio aereo libanese. (ANSAmed)