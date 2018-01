Tunisia: aggiornati a giugno processi strage Bardo e Sousse Respinte tutte le richiesta di scarcerazione

(ANSAmed) - TUNISI, 9 GEN - Il Tribunale di Tunisi per i reati di terrorismo ha aggiornato al 5 giugno 2018 la quarta udienza per la strage al Museo del Bardo del 18 marzo 2015, nella quale persero la vita 24 persone. Tra loro anche quattro turisti italiani: i piemontesi Orazio Conte, Francesco Caldara e Antonella Sesino e la lombarda Giuseppina Biella.



Rinviata alla stessa data anche l'udienza per l'attentato kamikaze al resort a Sousse del 26 giugno 2015, nel quale morirono 38 persone, in gran parte turisti inglesi. Lo ha reso noto il portavoce del Tribunale, Sofiene Selliti, precisando che il rinvio è stato richiesto dalle parti civili e che i giudici hanno rigettato tutte le richieste di scarcerazione per gli imputati.



Per la strage del Bardo sono 25 gli imputati alla sbarra (tra cui due donne), di cui 21 in carcere, 4 a piede libero, per quella di Sousse, 26, di cui 16 in carcere, 6 in stato di libertà e 4 ancora latitanti.



I due processi sono stati riuniti poiché molti imputati risultano essere gli stessi in entrambi i procedimenti. (ANSAmed).