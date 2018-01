Tunisi, proseguono proteste contro carovita

TUNISI - Anche oggi a Tunisi, nella centrale Avenue Bourguiba, si registra la presenza di un gruppo di protesta anti-carovita. In strada c'è un un movimento popolare apartitico denominato #Fech_Nestanew (Cosa stiamo aspettando), che denuncia l'aumento dei prezzi e la politica del governo, chiedendo anch'esso il ritiro della finanziaria 2018 e annunciando una nuova manifestazione per il 13 gennaio prossimo.

Sul fronte politico, il partito islamico Ennahdha, seconda forza del Paese e parte del gruppo al governo, ha condannato il saccheggio di ieri degli esercizi commerciali ed il sabotaggio delle istituzioni statali e della proprietà pubbliche e private, accusando "alcuni partiti politici anarchici di sinistra" di approfittare delle rivendicazioni dei manifestanti per incitare il caos e atti di vandalismo. Ennahdha ha comunque chiesto al governo una maggiore attenzione alle esigenze dei cittadini e un maggiore sostegno alle regioni sfavorite. Anche il partito di maggioranza relativa, Nidaa Tounes, condanna le violenze e invita a sostenere le istanze popolari.

Di tutt'altro avviso il messaggio del leader dell'opposizione Hamma Hammami del raggruppamento di sinistra Fronte Popolare, che accusa la coalizione di governo come responsabile delle violenze annunciando una manifestazione per chiedere il ritiro della Finanziaria 2018 per il 14 gennaio, data simbolo della rivoluzione dei gelsomini. "Resteremo per la strada e aumenteremo l'intensità delle proteste finché non verrà ritirata l'ingiusta legge finanziaria", ha dichiarato in conferenza stampa Hamma Hammami.