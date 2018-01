Tunisia: manifestante morto; 'no segni violenza, era malato' Aperta indagine per chiarire cause decesso

(ANSAmed) - TUNISI, 9 GEN - Il ministero dell'Interno tunisino ha smentito in un comunicato la notizia circolante sui media locali che il manifestante 40enne deceduto nella serata di ieri a Tebourba sarebbe stato colpito da un'auto delle forze dell'ordine durante gli scontri tra manifestanti e polizia, precisando invece che lo stesso è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale di Tebourba senza presentare segni di violenze.



Lo staff medico ha dichiarato che lo stesso è giunto al pronto soccorso in stato critico e assicurato essere malato di asma. Una volta trasferito all'ospedale Rabta della capitale per ricevere ulteriori cure, il 40enne è poi deceduto. Il ministero ha reso noto che è stata aperta un'indagine per determinare le cause del decesso. (ANSAmed)

