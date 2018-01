Grecia: proteste contro austerità, raggiunto ufficio Tsipras Niente scontri,un ferito. Parlamento avvia esame nuovi sacrifici

(ANSAmed) - ATENE, 10 GEN - Hanno raggiunto l'ufficio del primo ministro, Alexis Tsipras, le proteste che si stanno intensificando in Grecia, mentre il parlamento di Atene ha iniziato l'esame della legge finanziaria che promette nuovi sacrifici.



La polizia greca ha detto che i manifestanti hanno raggiunto l'ufficio di Tsipras, che non era però presente. Un agente è rimasto leggermente ferito mentre cercava di fermare un gruppo di manifestanti usciti da un pullman. I dimostranti si sono poi allontanati dall'edificio senza incidenti.



Il documento che il parlamento ha iniziato a esaminare - per un totale di 1.326 pagine - è particolarmente inviso agli ex alleati di sinistra di Tsipras. Fra i provvedimenti previsti, fra il include ulteriori tagli al welfare, regole più stringenti sul diritto di sciopero, un aumento delle possibilità di avviare aste online degli immobili gravati da mutui non più esigibili.



Le nuove misure di austerità, nei piani del governo, sotto pressione dei creditori internazionali, devono entrare in vigore prima che, in agosto, finisca il 'bailout' della Grecia.



"Questo governo sta risolvendo problemi che sono rimasti lì per anni e che nessuno voleva toccare", ha dichiarato in parlamento il ministro delle finanze, Euclid Tsakalotos.



